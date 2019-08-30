رياضة | مواعيد مباريات أرسنال فى بطولة الدورى الأوروبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات أرسنال فى بطولة الدورى الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



أقيمت اليوم قرعة دور المجموعات لبطولة الدورى الأوروبي "اليوروبا ليج" فى موناكو العاصمة الفرنسية، ليقع نادى أرسنال الإنجليزى ضمن المجموعة السادسة والتى تصنف إنها مجموعة متوسطة المستوى لذلك ي

سعى أرسنال تحت قيادة مدربه آوناى إيمري فى تحقيق اللقب هذا العام خاصة وأن أرسنال لم يحقق اليوروبا ليج من قبل.

ويتواجد بجانب نادى أرسنال فى المجموعة السادسة كل من آينتراخت فرانكفورت الألماني، ستاندرد لياج البلجيكي، فيتوريا جيماريش البرتغالي.

ويبدأ أرسنال مبارياته فى دور المجموعات يوم 19 سبتمبر خارج ملعبه أمام إينتراخت فرانكفورت الألمانى.

وفى الجولة الثانية يستضيف نادى أرسنال نظيره ستاندرليج البلجيكى على ملعب الإمارات يوم 3 أكتوبر المقبل.

وفى الجولة الثالثة يستضيف أرسنال نظيره البرتغالى فيتوريا جيماريش يوم 24 أكتوبر المقبل.

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وفى الجولة الرابعه يخرج أرسنال ليحل ضيف ثقيل على فيتوريا جيماريش بملعب الأخير يوم 7 نوفمبر المقبل.

وفى الجولة الخامسة والتى ستقام يوم 28 نوفمبر يستضيف أرسنال نظيره إينتراخت فرانكفورت الألمانى على ملعب الإمارات.

وفى الجولة السادسة يخرج أرسنال لمواجهة ستاندرليج البلجيكى بملعب الأخير يوم 12 ديسمبر المقبل.

ويذكر أن أرسنال قد بدأ الموسم الجديد 2019_2020 بالدورى الإنجليزى بفوز على نيوكاسل بهدف ثم الفوز على بيرنلى بهدفين لهدف ثم الخسارة أمام ليفربول بثلاثيه مقابل هدف.