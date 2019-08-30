رياضة | مواعيد مباريات مانشستر يونايتد في بطولة الدوري الأوروبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات مانشستر يونايتد في بطولة الدوري الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقيمت اليوم قرعة دور المجموعات لبطولة الدورى الأوروبي "اليوروبا ليج" فى موناكو العاصمة الفرنسية، ليقع نادى مانشستر يونايتد الإنجليزي فى المجموعة الثانية عشر ليسعى الفريق الإنجليزى للحصول على اللقب الغائب عن خزائنه منذ عام 2017.

ويتواجد بجانب مانشستر يونايتد الإنجليزي فى المجموعة الفرق الأتية : أستانا الكازاخستانى ، بارتيزان الصربي، أى زد الكمار الهولندي.

ويبدأ مانشستر يونايتد مشواره فى البطولة يوم 19 سبتمبر المقبل عندما يستضيف فريق أستانا على ملعبه أولد ترافورد فى أول مباراة فى المجموعة.

وفى الجولة الثانية يخرج مانشستر يونايتد ليحل ضيف على فريق اى زد الكمار الهولندى فى ملعب الأخير يوم 3 أكتوبر.

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وفى الجولة الثالثة يحل مانشستر يونايتد ضيف على فريق بارتيزان فى صربيا يوم 24 أكتوبر المقبل.

وفى الجولة الرابعه والتى ستقام يوم 7 نوفمبر فريق بارتيزان الصربي على ملعب أولد ترافورد فى انجلترا.

وفى الجولة الخامسة يلعب مانشستر يونايتد مع فريق أستانا فى كازاخستان فى لقاء تقرر إقامته يوم 28 نوفمبر المقبل.

وفى الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات يستضيف فريق مانشستر يونايتد نظيره أى زد الكمار الهولندى على ملعب أولد ترافورد يوم 12 ديسمبر.

ويذكر أن مانشستر يونايتد تحت قيادة مدربه النرويجى أولى جونار سولشاير قد بدأ الموسم الجديد 2019_2020 بالدورى الإنجليزى بفوز كبير على تشيلسي برباعيه ثم التعادل إمام وولفرهامبتون بهدف لكل فريق ثم الخسارة أمام كريستال بالاس بهدفين لهدف.