رياضة | مع قرب انضمامه لبرشلونة.. نيمار يثير غضب فالفيردي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مع قرب انضمامه لبرشلونة.. نيمار يثير غضب فالفيردي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال فالفيردي خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة فريق أوساسونا ببطولة الليجا: "من الصعب العثور على كلمات لإرسالها إلى أولئك الذين يعانون من هذه الأوقات العصيبة. كل التشجيع و القوة لـ انريكي وعائلته".
وبسؤال فالفيردي عن ىخر تطورات صفقة نيمار دا سيلفا قال: "نيمار مازال لاعب لنادي اخر وانا احترم النوادي الاخرى".
وواصل: "ليو ميسي يستمر في عملية التعافي الطبيعية ونأمل في هذه الأيام أن يكون متاحاً لمباراة فالنسيا".
وأكمل: "ديمبلي ؟ مُصاب, لا شيئ اخر، ولن أتحدث عن مستقبله".
واستطرد: "دعونا نرى كيف تتطور إصابة ميسي خلال هذين الأسبوعين".
وأكد مدرب برشلونة بقوله: "أريد حقًا ان يغلق السوق الصيفي لأرتاح، أصبح الامر طويلاً".
وأردف فالفيردي: "أوساسونا فريق مخيف على ارضهم".