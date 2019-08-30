رياضة | مع قرب انضمامه لبرشلونة.. نيمار يثير غضب فالفيردي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مع قرب انضمامه لبرشلونة.. نيمار يثير غضب فالفيردي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح إرنسيتو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، أنه وقبل كل شيئ يريد أن يعزي عائلة المدرب الإسباني لويس إنريكي باسمه وباسم نادي برشلونة، بعد وفاة ابنته.

وقال فالفيردي خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة فريق أوساسونا ببطولة الليجا: "من الصعب العثور على كلمات لإرسالها إلى أولئك الذين يعانون من هذه الأوقات العصيبة. كل التشجيع و القوة لـ انريكي وعائلته".

وبسؤال فالفيردي عن ىخر تطورات صفقة نيمار دا سيلفا قال: "نيمار مازال لاعب لنادي اخر وانا احترم النوادي الاخرى".

وواصل: "ليو ميسي يستمر في عملية التعافي الطبيعية ونأمل في هذه الأيام أن يكون متاحاً لمباراة فالنسيا".

Advertisements