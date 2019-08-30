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رياضة | فالفيردي يعلن قائمة برشلونة وسط مفاجآت مدوية

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فالفيردي يعلن قائمة وسط مفاجآت مدوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة القائمة الرسمية لمواجهة فريق اوساسونا في الجولة الثالثة يوم غد السبت بالدوري.

وجاءت قائمة برشلونة الرسمية كالتالي:

حراسة المرمي: تير شتيجن، إيناكي بينيا
خط الدفاع: أومتيتي، جوردي ألبا، موسي واجي، لينجليت، بيكيه، سيميدو
خط الوسط: فيدال، دي يونج، سيرجي روبيرتو، رافينيا، آرثر ميلو، بوسكيتيس، راكيتيتش
خط الهجوم: جريزمان، بيريز، فاتي

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وشهدت القائمة غياب وسواريز وديمبلي بسبب الإصابات فيما استدعي المدرب بيريز وفاتي في الهجوم وموسي واجي في الخط الدفاعي.

 

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