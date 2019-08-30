رياضة | فالفيردي يعلن قائمة برشلونة وسط مفاجآت مدوية

أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة القائمة الرسمية لمواجهة فريق اوساسونا في الجولة الثالثة يوم غد السبت بالدوري.

وجاءت قائمة برشلونة الرسمية كالتالي:

حراسة المرمي: تير شتيجن، إيناكي بينيا

خط الدفاع: أومتيتي، جوردي ألبا، موسي واجي، لينجليت، بيكيه، سيميدو

خط الوسط: فيدال، دي يونج، سيرجي روبيرتو، رافينيا، آرثر ميلو، بوسكيتيس، راكيتيتش

خط الهجوم: جريزمان، بيريز، فاتي

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وشهدت القائمة غياب ميسي وسواريز وديمبلي بسبب الإصابات فيما استدعي المدرب بيريز وفاتي في الهجوم وموسي واجي في الخط الدفاعي.