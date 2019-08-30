رياضة | جدول مواعيد مباريات سبورتنج براجا في الدوري الأوروبي 2019-2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جدول مواعيد مباريات سبورتنج براجا في الدوري الأوروبي 2019-2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقيمت قرعة الدوري الأوروبي اليوم الجمعة في إمارة موناكو الفرنسية، وقد أوقعت هذه القرعة نادي سبورتنج براجا الذي يلعب له الدولي المصري، المهاجم أحمد حسن كوكا، في مجموعة متوازنة إلى حد كبير مع أندية بشكتاش التركي، وولفرهامبتون الإنجليزي، بالإضافة إلى نادي سلوفان براتيسلافا السلوفاكي.

يتوقع الكثيرون بأن تشهد هذه المجموعة، تنافس كبير بين الفرق الثلاثة "بشكتاش التركي، وولفرهامبتون، سبورتنج براجا" على بطاقتي التأهل في المجموعة، حيث ينص قانون الدوري الأوروبي على صعود أصحاب المراكز الأول والثاني فقط إلى دور ال32 من البطولة.

وكان الإتحاد الأوروبي قد أعلن عن مواعيد إقامة مباريات دور المجموعات في بطولة الدوري الأوروبي لهذا الموسم:

الجولة الأولى: سبورتنج براجا Vs بشكتاش التركي يوم 19 سبتمبر 2019

الجولة الثانية: سبورتنج براجا Vs سلوفان براتيسلافا يوم 3 أكتوبر 2019

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الجولة الثالثة: سبورتنج براجا Vs ولفرهامبتون يوم 24 أكتوبر 2019

الجولة الرابعة: ولفرهامبتون VS سبورتنج براجا يوم 7 نوفمبر 2019

الجولة الخامسة: سلوفان براتيسلافا Vs سبورتنج براجا يوم 28 نوفمبر 2019

الجولة السادسة: سبورتنج براجا Vs بشكتاش التركي يوم 12 ديسمبر 2019

الجدير بالذكر، بأن سبورتنج براغا البرتغالي قد صعد إلى دور المجموعات في بطولة الدوري الأوروبي، وذلك بعدما نجح في تحقيق الإنتصار على حساب نادي سبارتاك موسكو، في لقاء الذهاب الذي أقيم على أرضية ملعب الفريق البرتغالي "ملعب بلدية براجا" بهدف نظيف.

وفي لقاء العودة، فاز نادي سبورتنج براجا على حساب الفريق الروسي على أرضية ميدانه بهدفين مقابل هدف واحد، ليتأهل "سبورتنج براجا" إلى دور المجموعات.