رياضة | تقارير - ريال مدريد يحسم صفقته الكبري مقابل 70 مليون يورو

وفي السياق ذاته أوضحت هيئة الإذاعة البريطانية، أن الغريم التقليدي برشلونة توصل إلى اتفاق مع سان جيرمان بشأن عودة نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا، إلى أسوار "كامب نو"، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأضافت بأن برشلونة قدم عرضا جديد للفريق الباريسي قيمته 200 مليون يورو، بالإضافة إلى بطاقة المدافع جان كلير توديبو، إلى جانب الكرواتي إيفان راكيتيتش، وإعارة الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي.

وعلى ذلك فإنه بعد التقدم الكبير في المفاوضات بين الطرفين، من المنتظر أن تحسم الصفقة مبكرا، قبل يوم الاثنين المقبل موعد نهاية الميركاتو الصيفي.

وأوضحت هئية الإذاعة أن العقبة الأخيرة في الصفقة هي إقناع برشلونة لنجومه الثلاثة باللعب لصالح باريس سان جيرمان خلال الموسم الحالي.

يذكر أن باريس سان جيرمان رفض العرض الأخير الذي قدمه برشلونة، أمس الخميس، وتضمن بطاقة توديبو، إلى جانب راكيتيتش وإعارة ديمبلي، بالإضافة إلى 130 مليون يورو، وهو ما تم رفضه من جانب النادي الباريسي.

وكشفت تقارير فرنسية عن اجتماع مرتقب اليوم الجمعة، بين رئيس برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، والقطري ناصر الخليفي رئيس سان جيرمان، في موناكو، من أجل حسم صفقة نيمار.