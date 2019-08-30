رياضة | جواو فيليكس ينضم لتدريبات "الأتلتي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جواو فيليكس ينضم لتدريبات "الأتلتي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك لاعب أتلتيكو مدريد، جواو فيليكس، اليوم الجمعة، في تدريبات فريقه تحت قيادة المدرب دييغو سيميوني، الذي من المرجح أن يضمه للتشكيل الأساسي لمواجهة إيبار الأحد المقبل في بطولة الدوري الإسباني "الليغا".



ومن المتوقع أن يبدأ سيميوني تلك المباراة بتشكيل مكون من كل من يان أوبلاك وكيران تريبير وستيفان سافيتش وخوسيه ماريا خيمينيز ورينان لودي وكوكي ريسوريكسيون وماركوس يورينتي وساؤول نييجيز وتوماس ليمار ودييغو كوستا وجواو فيليكس.

ويغيب عن قائمة الفريق كل من فيكتور ماشين 'فيتولو' وألبارو موراتا للإصابة، إضافة إلى وجود شكوك حول مشاركة أنخيل كوريا بسبب إصابته بحمّى.