رياضة | فرانس فوتبول تُفجر مفاجأة كبري عن صفقة نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرانس فوتبول تُفجر مفاجأة كبري عن صفقة نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
فجرت تقارير صحفية فرنسية، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن انتقال البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى صفوف برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وقالت صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية، أن انتقال نيمار إلى الفريق الكتالوني بات أمر مستبعد خلال الوقت الحالي، موضحة أن البرازيلي سيبقي مع باريس سان جيرمان لعام آخر.
وكان برشلونة قد رفض طلبات باريس سان جيرمان مقابل الحصول على نيمار، حيث طلب الفريق الباريسي الثنائي راكيتيش وعثمان ديمبيلي بالإضافة إلى 130 مليون يورو.
حالة وحيدة تمنح برشلونة صفقة نيمار قبل إغلاق الميركاتو
واكدت التقارير السابقة على أن باريس سان جيرمان رفض العرض المقدم من برشلونة واشترط في الساعات الماضية الحصول على 130 مليون يورو + راكيتيتش بيع نهائي + عثمان ديمبيلي إعارة لمدة موسم.
شرط باريس سان جيرمان لم توافق عليه إدارة برشلونة لأنه باهظ للغاية وهو ما دفع النادي الكتالوني للرد على باريس برفض هذه الشروط .
وقالت صحيفة الموندو ديبورتيفو، أن نيمار قد ينتقل لبرشلونة في حالة واحدة الآن وهو تراجع باريس سان جيرمان عن مطالبه الحالية وتخفيض سعر اللاعب من اجل تسهيل الأمور على النادي الإسباني في حسم الصفقة.