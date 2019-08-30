رياضة | رسميا.. حسم موقف ميسي من المشاركة أمام أوساسونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. حسم موقف ميسي من المشاركة أمام أوساسونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى نادي برشلونة الإسباني ضربة قوية قبل مواجهة أوساسونا يوم غد السبت في الجولة الثالثة من بطولة الدوري.

سيغيب المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن قائمة فريقه برشلونة التي ستواجه أوساسونا غداً السبت على ملعب السادار، ضمن الجولة الثالثة من "الليغا"، لمواصلة تعافيه من الإصابة في العضلة النعلية لساقه اليمنى.



وكما كان منتظراً، لم يدخل ميسي، في القائمة التي أعلنها المدرب إرنستو فالفيردي الجمعة، للسفر غداً إلى بامبلونا لمواجهة أوساسونا، العائد لدوري الأضواء هذا الموسم.

وسيواصل "البرغوث" التعافي من المشكلات العضلية التي تواجهه خلال فترة التوقف الدولي بعد لقاء فريقه لمدة أسبوعين، ويأمل الجهاز الطبي للنادي في عودته للملاعب أمام فالنسيا على ملعب كامب نو يوم 14 سبتمبر المقبل.