رياضة | مصر تحقق ذهبية سيدات سلاح السابر في دورة الألعاب الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر تحقق ذهبية سيدات سلاح السابر في دورة الألعاب الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حققت مصر الميدالية الذهبية لسلاح السابر سيدات في دورة الألعاب الإفريقية المقامة في المغرب حاليا. نجح منتخب السيدات في الفوز في المباراة النهائية على المغرب بنتيجة 45 -18. Advertisements

مثل مصر ندى محمد حافظ ولينا علي ولوجين الفرماوي ونور حسب الله.

كان منتخب الرجال حقق ذهبية المبارزة وذهبية الشيش.

يرأس بعثة مصر في السلاح عبدالمنعم الحسيني رئيس اتحاد السلاح ويضم الجهاز الفني كلا من ماهر حمزة المدير الفني وشريف البكري مدرب العام سلاح السيف واسلام جمال مدرب سيف المبارزة.

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