اونلاين | يلا شوت ON SPORTS - يوتيوب مشاهدة مباراة بيراميدز وحرس الحدود بث مباشر yalla shoot كورة جول ماتش بيراميدز رابط مباشر

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أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز تشكيل فريقه لمواجهة نظيره حرس الحدود في ربع نهائي كأس مصر.

وضم تشكيل بيراميدز كلا من :-

حراسة المرمى : أحمد الشناوي

خط الدفاع : رجب بكار - علي جبر - أحمد أيمن منصور - محمد حمدي

خط الوسط : نبيل عماد "دوندا" - عبده لومالا - عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى

خط الهجوم : جون أنطوي

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أما البدلاء :

مهدي سليمان - طارق طه - إبراهيم حسن - أحمد توفيق - محمد عطوة - أحمد علي - دودو الجباس.

ويغيب عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز عن مواجهة حرس الحدود بسبب الإصابة.

ويعاني السعيد من الإصابة بشد في عضلة السمانة والتي ستحرمه من مواجهة الحدود.

وكان السعيد قد اشتكى من الإصابة بشد في عضلة السمانة قبل مواجهة بيراميدز الأخيرة أمام إيتوال الكونغولي في إياب الدور التمهيدي من كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية"، حيث غاب عن المباراة.

وتأهل بيراميدز لدرو الـ32 من بطولة الكونفدرالية بتخطيه عقبة إيتوال الكونغولي بنتيجة 5-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

يذكر أن بيراميدز تأهل لهذا الدور بعدما أطاح بالأهلي في دور الــ16 حيث تغلب عليه بهدف نظيف سجله إيريك تراوري في الدقيقة 55 من الشوط الثاني ليواصل تفوقه على المارد الأحمر.