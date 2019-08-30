شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الأحمر أفضل لاعب في مباراة الزمالك ونيويورك سيتي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصل أحمد الأحمر، لاعب الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، على جائزة أفضل لاعب في مباراة الفريق أمام نيويورك سيتي الأمريكي، التي أقيمت بينهما في كأس العالم للأندية.
ونجح الأحمر في قيادة كوماندوز اليد للفوز على الفريق الأمريكي بنتيجة «38-24»، ومن المنتظر أن يلتقي الفريق غداً مع الدحيل القطري في إطار منافسات المراكز الشرفية بالبطولة.
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