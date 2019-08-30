شكرا لقرائتكم خبر عن ماليندي يحدد 15 سبتمبر موعداً لمباراته مع المصري بالكونفيدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أخطرت إدارة نادي ماليندي بطل زنجبار، الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، بموعد مباراته أمام المصري البورسعيدي، في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من النسخة الـ17 للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، لتقام يوم الأحد 15 سبتمبر المقبل.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي المصري، فإن المباراة ستنطلق في تمام الساعة الرابعة والربع عصراً بتوقيت زنجبار – الثالثة والربع بتوقيت القاهرة، على ستاد عمان بزنجبار، وهو الملعب المغطى بالنجيل الصناعي.