شكرا لقرائتكم خبر عن ماليندي يحدد 15 سبتمبر موعداً لمباراته مع المصري بالكونفيدرالية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أخطرت إدارة نادي ماليندي بطل زنجبار، الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، بموعد مباراته أمام المصري البورسعيدي، في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من النسخة الـ17 للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، لتقام يوم الأحد 15 سبتمبر المقبل.
ووفقًا للموقع الرسمي للنادي المصري، فإن المباراة ستنطلق في تمام الساعة الرابعة والربع عصراً بتوقيت زنجبار – الثالثة والربع بتوقيت القاهرة، على ستاد عمان بزنجبار، وهو الملعب المغطى بالنجيل الصناعي.
كانت هذه تفاصيل خبر ماليندي يحدد 15 سبتمبر موعداً لمباراته مع المصري بالكونفيدرالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.