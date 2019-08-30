شكرا لقرائتكم خبر عن «يد» الزمالك يهزم نيويورك سيتي في مونديال الأندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك على نظيره نيويورك سيتي الأمريكي بنتيجة «38-24»، في إطار منافسات بطولة العالم للأندية المقامة حالياً بالسعودية. وحسم الزمالك نتيجة الشوط الأول بنتيجة «19-15»، ومن المنتظر أن يلتقي الفريق غداً مع الدحيل القطري في إطار منافسات المراكز الشرفية بالبطولة.

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