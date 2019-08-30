جدول مواعيد مباريات ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 

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الجمعة 30 أغسطس 2019

أجريت قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2019/2020، واوقعت القرعة فريق ريال مدريد الإسباني، مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بالإضافة إلى فريق جالطة سراي التركي، وفريق كلوب بروج. وسيبدأ فريق ريال مدريد الإسباني دور المجموعات بمواجهة فريق باريس سان جيرمان الفرنسي على ملعب حديقة الأمراء يوم 18 سبتمبر، بينما يلتقي الملكي ضد فريق كلوب بروج على ملعب السانتياجو برنابيو يوم 1 أكتوبر. ويواجه ريال مدريد بقيادة مدربه زين الدين زيدان مع فريق جالطة سراي التركي يوم 22 اكتوبر خارج ملعبه، بينما يعود ويستضيفه يوم 6 نوفمبر المقبل في الجولة الرابعة. ويلتقي الريال أمام فريق باريس سان جيرمان الفرنسي على ملعب السانتياجو برنابيو في مدريد يوم 26 نوفمبر، وينهي دور المجموعات بمواجهة كلوب بروج يوم 11 ديسمبر القادم. يذكر أن فريق ليفربول الإنجليزي هو بطل نسخة دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، وذلك عقب الفوز في المباراة النهائية على فريق توتنهام هوتسبير بنتيجة هدفين مقابل لا شيء.

