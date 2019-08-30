برشلونة يلجأ لحل سحري لضم نيمار

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الجمعة 30 أغسطس 2019

أكد تقرير صحفي فرنسي، اليوم الجمعة، أن نادي برشلونة ربما ينفذ مناورة على باريس سان جيرمان في مفاوضات التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا.



ووفقًا لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فإن برشلونة أبلغ نظيره باريس سان جيرمان، بأنه غير قادر على الوفاء بطلباته المادية بشأن التعاقد مع نيمار دا سيلفا.

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وجاء ذلك بعد أن رفض الفرنسي عثمان ديمبلي أن يكون ضمن صفقة عودة نيمار، وتمسك بالاستمرار في ملعب الكامب نو.

وافترضت الصحيفة وجود مناورة من برشلونة، بسبب أن النادي الكتالوني أعلن رفضه لطلبات سان جيرمان المادية، وبالتالي أغلق الصفقة، إلا أن البارسا تحرك وحصل على قرض بنكي لاستكمال المفاوضات.

وسبق أن ذكرت تقارير صحفية أن إدارة باريس سان جيرمان تقدر قيمة صفقة نيمار بنحو 215 مليون يور