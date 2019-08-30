محمد النني يتوجه لتركيا للإنضمام إلى فريق بشكتاش

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الجمعة 30 أغسطس 2019
النني
قام النجم المصري محمد النني لاعب وسط أرسنال الإنجليزي بنشر صورة وهو على متن الطائرة في طريقه إلى تركيا للخضوع للكشف الطبي والانضمام لنادي بيشكتاش التركي واتمام التعاقد معه.
وكانت عدة تقارير صحفية قد أشارت صباح اليوم الجمعة إلى أن محمد النني سينتقل إلى نادي بشكتاش في صفقة مجانية، مُشيرةً إلى أن بشكتاش سيكتفي بتحمل الراتب السنوي لمحمد النني هذا الموسم والمُقدر بـ 2.4 مليون يورو.
وكان النني قد انتقل لصفوف أرسنال قادمًا من بازل السويسري في يناير 2016، قبل أن يجدد تعاقده مع الجانرز بعقد طويل الأمد، حيث يتبقى في عقده 3 مواسم حتى الآن.
يُذكر أن محمد النني كان قد شارك في 89 مباراة مع نادي أرسنال بجميع المسابقات المختلفة أحرز خلالهم هدفين وصنع 8 آخرين.
تأتي رغبة بيشكتاش في التعاقد مع النني لتعويض رحيل لاعب وسط الفريق جاري ميديل، قائد منتخب تشيلي، إلى صفوف بولونيا الإيطالي بشكل رسمي أمس الخميس.
واحتل بيشكتاش المركز الثالث في الدوري التركي في الموسم الماضي (2018-19)، ولعب مباراتين حتى الآن في الموسم الحالي حيث خسر من سيفاس سبور (3-0) قبل أن يفوز على جوزتبه بنفس النتيجة.
ويشارك بيشكتاش في النسخة الجديدة للدوري الأوروبي (2019-2020) حيث يتواجد في التصنيف الأول للبطولة القارية.
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