تعرف على نتائج قرعة الدوري الأوروبي

Advertisements الجمعة 30 أغسطس 2019 أسفرت مراسم قرعة دور المجموعات من بطولة الدوري الأوروبي "اليوروباليج" للموسم الرياضي 2019/2020، والتي أقيمت اليوم الجمعة في مدينة "موناكو" عن وزقوع نادي مانشستر يونايتد في مجموعة سهلة نسبياً. وأوقعت القرعة الشياطين الحمر في المجموعة الثانية عشر بصحبة فرق؛ أستانا الكازاخستاني بالإضافة إلى بارتيزان الصربي وفريق ألكمار الهولندي. وتعد مجموعة سهلة لفريق مانشستر يونايتد نظراً لقوة عناصر الشياطين متمثلة في ماركوس راشفورد ولينجارد والوسط الفرنسي بول بوجبا والمدافع الانجليزي هاري ماجواير. وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مواعيد منافسات دور المجموعات حيثُ تبدأ يوم 19 سبتمبرالمقبل، لتنتهي يوم 12 ديسمبر القادم، وتجرى بعدها بـ4 أيام قرعة دور الـ32 بمدينة نيون السويسرية. وجاءت نتائج قرعة دور المجموعات من بطولة الدوري الأوروبي كالتالي: المجموعة الأولى: إشبيلية- أبويل - كاراباج- دوديلانج المجموعة الثانية: دينامو كييف- كوبنهاجن - مالمو - لوجانو المجموعة الثالثة: بازل - كراسنودار- خيتافي- طرابزون سبور المجموعة الرابعة: سبورتنج لشبونة - آيندهوفن- روزنبرج - لاسك المجموعة الخامسة: لاتسيو - سيلتك - رين - كلوج المجموعة السادسة: آرسنال- آينتراخت فرانكفورت - ستاندرد لييج - فيتوريا جيماريش المجموعة السابعة: بورتو - يانج بويز- فينورد - رينجرز المجموعة الثامنة: سسكا موسكو - لودوجوريتس - إسبانيول- فيرينكفاروس المجموعة التاسعة: فولفسبورج- جينت - سانت إيتيان - أوليكساندريا المجموعة العاشرة: روما - مونشنجلادباخ - باشاك شهير- فولفسبيرجر المجموعة الحادية عشرة: بشكتاش - سبورتنج براجا - وولفرهامبتون - سلوفان براتيسلافا المجموعة الثانية عشرة: مانشستر يونايتد- أستانا- بارتيزان- ألكمار



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