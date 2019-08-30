الخليج 365 يكشف طريقة اختيار اتحاد الكرة لمدرب المنتخب...

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ويسعى اتحاد الكرة خلال الفترة الحالية الى انهاء ملف المدير الفنى الجديد للمنتخب الوطنى فى أقرب وقت ممكن لوقف الجدل بشأن الفترة المقبلة للفراعنة.
وأكد مصدر داخل اتحاد الكرة ان المجلس استقر على منح كل عضو فى اللجنة الخماسية ملف مدرب من المدربين الخمسة المرشحين لتقديم تقرير كامل عنه فى الاجتماع المقبل وعرضهم جميعاً على ان يتم المفاضلة بينهم على أساس علمى لاختيار اثنين ومن ثم بدء التصويت على أى منهم لتولى مهمة المدير الفنى للمنتخب خلال الفترة المقبلة.
وأكد المصدر الذى رفض ذكر اسمه ان اتحاد الكرة حصر المنافسة على 5 مدربين بشكل نهائى هم : "حسن شحاتة، وحسام البدرى، وايهاب جلال، وحسام حسن، وطلعت يوسف" وأن الخيارات بين الخماسى لم يتم حسمها بشكل نهائي حتى الآن.
ووافق الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا موافقته على تعيين لجنة خماسية لادارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، وجمال محمد على نائبا، وأحمد عبد الله ومحمد فضل وسحر عبد الحق أعضاء للمجلس.
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