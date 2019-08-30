شكرا لقرائتكم الرجاء يتعاقد مع ظهير أيسر إنبى لمدة ثلاثة مواسم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص مسؤلو نادي الرجاء المطروحي، على التعاقد مع حمد الزوي الظهير الأيسر لنادي انبي لمدة ثلاثة مواسملتدعيم الجبهة اليسري للفريق . وكان الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة محمود جابر قد اعلن فسخ التعاقد مع حمد الزوى الظهير الأيسر القادم فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية لأسباب فنية بينما نفي اللاعب ذلك عبر صفحته الشخصية مؤكدا أنه كان علي ذمة فريق 97 لانبي وأبلغه مسئولي النادي البترولي بعدم قدرته علي اللعب لاي فريق دون الرجوع لهم حتي بعد إلغاء مسابقة 97 وقام بإخطار الاسماعيلي بذلك لتنتهي الصفقة بالفشل بحسب تأكيده .

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