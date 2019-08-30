شكرا لقرائتكم حليمة عبد العظيم تضيف ذهبيتين لبعثة مصر بدورة الألعاب الإفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ونجحت الرباعة المصرية حليمة في التتويج بذهبية الخطف في وزن فوق ٨٧ كجم لتحصد الذهبية.
وفي المقابل المقابل توجت الرباعة شيماء خلف بالميدالية الفضية في نفس الوزن بالخطف.
ونجحت حليمة في إضافة ذهبيتي الكلين والمجموع فيما حققت شيماء سيف فضيتي الكلين والمجموع في نفس الوزن.
وكسرت حليمة الرقم الإفريقي في الكلين وكذلك المجموع.
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