حليمة عبد العظيم تضيف ذهبيتين لبعثة مصر بدورة الألعاب الإفريقية...

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جدة - عمرو شويل نجحت الرباعتان المصريتان حليمة عبد العظيم وشيماء خلف في إضافة ٤ ميداليات جديدة لرصيد بعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب. ونجحت الرباعة المصرية حليمة في التتويج بذهبية الخطف في وزن فوق ٨٧ كجم لتحصد الذهبية. وفي المقابل المقابل توجت الرباعة شيماء خلف بالميدالية الفضية في نفس الوزن بالخطف. Advertisements ونجحت حليمة في إضافة ذهبيتي الكلين والمجموع فيما حققت شيماء سيف فضيتي الكلين والمجموع في نفس الوزن. وكسرت حليمة الرقم الإفريقي في الكلين وكذلك المجموع.

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