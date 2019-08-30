شكرا لقرائتكم محمد المجحد ينتقل إلى أهلي جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي أهلي جدة، يوم الجمعة، تعاقده مع لاعب خط الوسط محمد المجحد، قادما من صفوف الفتح، وذلك للانضمام إلى قائمة الفريق الأول لكرة القدم.

وشارك صاحب الـ "20 عاما" خلال 27 مباراة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، في الموسم الماضي مع فريق الفتح.

وقال حساب أهلي جدة الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": محمد المجحد أهلاويا حتى 2024.

يذكر أن الأهلي كان قد أعلن تعاقده يوم الجمعة أيضا مع البرازيلي لوكاس ليما لاعب نانت الفرنسي.