شكرا لقرائتكم بوكيتينو يهاجم مروجي شائعات رحيله عن توتنهام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نفى ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام هوتسبير ما وصفها "بالشائعات الغبية" التي تتحدث عن إمكانية رحيله عن النادي عقب البداية المتواضعة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وقال إنه يريد تمديد فترة بقائه لإعادة بناء الفريق.

وسيزور توتنهام جاره أرسنال في شمال لندن يوم الأحد في سعيه لتعويض الخسارة المفاجئة 1-صفر على أرضه الجولة الماضية أمام نيوكاسل يونايتد التي جمدت رصيد الفريق عند أربع نقاط من أول ثلاث مباريات بالدوري.

وقال المدرب الأرجنتيني في مؤتمر صحفي يوم الجمعة :ماذا يمكنني أن أقول عن شائعات غبية؟ بعد خمسة أعوام الآن أبدأ موسمي السادس، تدركون كيف عملنا هذا الصيف لإعادة بناء وتحديث الفريق. كل صيف نصدر نسخة جديدة من الفريق والآن نحن في السادسة. وحدها فقط مواقع التواصل الاجتماعي يمكن أن تصنع مثل هذا الغباء، لن أرحل بعد مباراة الأحد. الشيء الأكثر أهمية هو مساعدة الفريق في الملعب والتأكد من وضوح التواصل. أتمنى أن أمدد فترة حياتي وبقائي هنا.

Advertisements

ويملك توتنهام قائمة طويلة من الإصابات أسوأها لكايل ووكر-بيترز الذي تعرض لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية أمام نيوكاسل ليتسبب في عجز في مركز الظهير الأيمن.

ويعاني تانغاي ندومبلي صاحب الرقم القياسي في تعاقدات النادي والمدافع خوان فويث ولاعب الوسط إريك داير وقلب الدفاع رايان سيسينيون من الإصابة بينما قال بوكيتينو إنه من غير المرجح عودة ديلي آلي للمشاركة أمام أرسنال.

ولا يزال مصير مستقبل الدنمركي كريستيان إريكسن غامضا بعد غيابه عن التشكيلة الأساسية أمام نيوكاسل بينما لم يشارك المدافع البلجيكي يان فرتونن في أي مباراة هذا الموسم حتى الآن.

وقال بوكيتينو إنه لا يشعر بقلق بالغ لنقص اللاعبين لديه حتى في مركز الظهير الأيمن بينما قد يعود لاعب الوسط موسى سيسوكو للمشاركة، وأضاف :الأمر لا يدعو للقلق توجد مشكلة واحدة نحتاج لحلها. سنحاول إيجاد حل آخر.