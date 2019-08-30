شكرا لقرائتكم أوليفر كان بديلاً لرومينيغه في رئاسة بايرن ميونخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم يوم الجمعة أن حارس المرمى السابق أوليفر كان سيتولى رئاسة النادي وكذلك منصب الرئيس التنفيذي للنادي عقب نهاية عقد كارل-هاينز رومينيغه الرئيس التنفيذي الحالي في 31 ديسمبر 2021 .

ووقع أوليفر كان القائد السابق لبايرن والحارس السابق لمنتخب ألمانيا، يوم الخميس عقدا لمدة خمسة أعوام مع النادي يبدأ في أول يناير 2020 كعضو في المجلس التنفيذي.

وتجدر الإشارة إلى أن أوليفر كان، الذي يعمل حاليا كرجل أعمال وخبير في البرامج التليفزيونية، كان مرشحا بشكل كبير لخلافة رومينيغه 63 عاما في رئاسة بايرن.

وأبلغ أولي هوينيس (67 عاما) رئيس بايرن، إدارة النادي يوم الخميس بأنه لن ينافس على إعادة انتخابه للمنصب في 15 نوفمبر المقبل، كما سيتخلى عن منصبه في رئاسة اللجنة الإشرافية، لكنه سيظل عضوا في هيئة الرقابة.