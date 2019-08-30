الموجز

في حديثه مع موقع الفيفا، أشاد الحاج ضيوف، نجم منتخب السنغال وفريق ليفربول السابق، بثنائي الريدز، السنغالي ساديو ماني والمصري محمد صلاح، بعد تألقهما مع الفريق في الموسم الماضي.

وأكد ضيوف ، أن صلاح وماني ثنائي لا يستغنيان عن بعضهما البعض، ولا يستطيع ليفربول الاستغناء عن أحدهما.

وقال النجم السنغالي: «صلاح وماني لاعبان مميزان، لهما دور فعال مع ليفربول، وكلاهما حاملان لواء كرة القدم الأفريقية، نحن فخورون بهما للغاية».

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وعن أيهما أفضل، قال ضيوف: «كلاهما مميز، لا يمكن امتلاك واحد عن الآخر، فأحدهم يملك القدم اليسرى وهو صلاح، وماني يملك اليمنى، ساديو يحتاح صلاح، مثلما يحتاحه مو، لديهم نفس الصفات، سرعة التنفيذ والمهارة في اللمسات الأخيرة».

وواصل أفضل لاعب في أفريقيا السابق حديثه قائلًا: «صلاح أكثر فاعلية قليلًا على المرمى لأنه لا يقوم بواجب دفاعي مثل ماني، لكني سأقولها مرة أخرى، لا يمكن أن يكون لديك واحد دون الآخر».

وأوضح ضيوف، أن ماني يسير على خطاه ويقوم بعمل رائع، ويعتبر سفيرًا للسنغال، ويمكنه كتابة التاريخ الخاص به، مؤكدًا أن ماني رجل متواضع وسخي وتجمعه به علاقة خاصة.

ورشح نجم ليفربول السابق، ماني ليكون أفضل لاعب في العالم على حساب صلاح، لكونه يعتبر شقيقه الأصغر بالإضافة لأنه من بلده.