“KSA Sports” مباراة الشباب والفيصلي اليوم الجمعة 30 أغسطس 2019 في الدوري السعودي...

ينتظر عشاق الكرة في المملكة العربية السعودية، انطلاق الجولة الثانية من مباريات البطولة في الموسم الكروي الحالي، حيث تفتتح الجولة الثانية مبارياتها بمواجهة من العيار الثقيل، بين الشباب والفيصلي، وذلك على ملعب الملك فهد الدولي، معقل نادي الشباب السعودي في العاصمة السعودية الرياض، والذي يتسع لأكثر من 70 ألف متفرج، حيث إن المواجهة من المباريات القوية للغاية بين الفريقين، الساعيان للحصول على الثلاث نقاط في الدوري.

ويدخل النادي الفيصلي السعودي الأول لكرة القدم، مواجهة اليوم أمام نظيره الشباب بحثاً عن تحقيق الثلاث نقاط الهامة في مشواره بالدوري السعودي الممتاز، وذلك من أجل مصالحة جماهير الفريق بعد التعادل أمام الفيحاء في الجولة الأولى من الدوري، ويسعى الفيصلي لرفع رصيده إلى أربع نقاط، من أجل الحفاظ على تواجده بين الكبار وعدم الخروج من المنافسة مبكراً.

بينما يدخل نادي الشباب السعودي بروح معنوية كبيرة وبدعم جماهيري كبير حيث يسعى الغريق لتحقيق النقطة السادسة في مشواره بالدوري السعودي، وذلك بعدما خطف فوز صعب أمام نظيره نادي الفتح السعودي بهدفين لهدف، حيث يأمل الفريق في مواصلة مشواره المميز في البطولة حتى الآن.

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تفاصيل مباراة الشباب والفيصلي اليوم الجمعة 30 أغسطس 2019

مباراة الشباب والفيصلي، تنطلق في تمام الساعة 15:55 بتوقيت جرينيتش، 18:55 بتوقيت مكة المكرمة، 17:55 بتوقيت القاهرة، حيث إن المباراة سوف تكون مذاعة عبر قناة السعودية الرياضية، KSA Sports 2، وعبر قناة دوري بلس بصوة المعلق عبدالله الحربي.

بدا لاعبي الفريقين في النزول إلى أرضية الميدان، من أجل إجراء عمليات الإحماء الأخيرة استعداداً لانطلاق المباراة القوية بعد قليل، حيث كشف المدربين على التشكيلة الرسمية لكل فريق في المواجهة الهامة، ودفع كل مدرب بالقوة الضاربة لحصد الفوز.