بعد صورته في المصعد.. واين روني يدافع عن نفسه من تهمة خيانة زوجته

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أكد النجم الإنجليزي، واين روني، لاعب فريق مانشستر يونايتد السابق، أنه بريء من مزاعم تتهمه بخيانة زوجته بعد تصويره مع فتاة غامضة عقب سهرة مع زملائه في فريق “دي سي يونايتد” الأمريكي.

ووفقا لـ”سكاي نيوز” فقد نشرت وسائل إعلام بريطانية وأمريكية صورا لروني وهو رفقة فتاة في أحد الفنادق، بعد سهرة مع زملائه في فانكوفر، الأمر الذي وتر العلاقة من جديد مع زوجته كولين.

روني قال في بيان نشره على حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”: لم يحدث شيء بيني وبين أي فتاة في تلك الليلة في فانكوفر، لم أدخل المصعد مع الفتاة التي تم تصويرها في بهو الفندق.

اللاعب البالغ من العمر 33 عاما أضاف: كانت الفتاة واحدة من بين كثيرين الذين طلبوا مني ببراءة التوقيع لهم والتقاط الصور معهم، هذه القصة كلها كانت ضدي، إنها مضرة لعائلتي، وليس هناك شيئا عليّ تحمله.

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صحيفة “ميرور” البريطانية، كانت قد نشرت تقريرا، قالت فيه: إن كولين، زوجة اللاعب الإنجليزي روني سئمت تصرفاته، وكشفت مصادر أنها ستلجأ إلى أخيها لمرافقة زوجها ليكون عينها عليه.

علاقة واين روني وكولين مرت بمطبات عدة رغم تورط لاعب إيفرتون الإنجليزي السابق في علاقات نسائية، إلا أنهما حافظا على زواجهما المستمر منذ عام 2008، بعد قصة حب طويلة بدأت في المدرسة الثانوية.

لكن ما أشيع عن علاقات روني النسائية، فضلا عن إفراطه في تناول الكحوليات أغضب زوجته، لا سيما منذ انتقاله إلى الولايات المتحدة للانضمام إلى دي سي يونايتد في دوري المحترفين الأميركي.

كولين غادرت بالفعل واشنطن عائدة إلى بريطانيا مع أطفالها الأربعة كاي (9 سنوات) وكلاي (6 سنوات) وكايت (3 سنوات) وكاس (18 شهرا)، ليسبقوا روني، الذي سيلحق بهم مع انتهاء موسم الدوري الأمريكي.

روني سيعود إلى إنجلترا أكتوبر المقبل، حيث سينضم إلى فريق ديربي كاونتي لاعبا ومدربا بدءا من مطلع 2020.

الصحيفة كشفت أن عودة روني إلى كرة القدم الإنجليزية كانت أيضا جزءا من خطته لاسترضاء كولين، التي لم تكن سعيدة بالحياة بعيدا عن بلدها.