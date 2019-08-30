شكرا لقرائتكم لاعب الأهلى السابق يجرى عملية جراحية ويغيب شهرين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خضع محمد رزق، لاعب طلائع الجيش الحالى والأهلى السابق، لعملية جراحية في غضروف الركبة، اليوم الجمعة، بأحد مستشفيات القاهرة، تحت إشراف الاستاذ الدكتور حسن فارس، ورافقه من نادى طلائع الجيش الدكتور محمد عبد الرحمن الاسيوطى ليتأكد غيابه عن الملاعب لمدة شهرين .

وأصيب محمد رزق بقطع فى غضروف الركبة خلال فترة إعداد الطلائع ، وكان رزق قد قام بتمديد تعاقده مع الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية حتى 2022 .

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وأقام طلائع الجيش معسكراً مغلقاً بالإسماعيلية استعداداً للموسم الجديد فى الفترة من 20 يوليو حتى 27 من نفس الشهر ثم واجه خورفكان شارقة الاماراتى ودياً وفاز عليه بثلاثية دون رد ، ثم دخل معسكر مغلق بالاسكندرية لمدة أسبوع خاض خلاله ثلاثة مباريات ودية مع الانصار السعودى فاز بها بثلاثية دون رد والاتحاد السكندرى وخسرها بثلاثة أهداف مقابل هدف وأخيراً ظفار العمانى وخسر بهدف دون رد