شكرا لقرائتكم المقاصة يعلن استدعاء نجميه لمنتخبى رواندا وإثيوبيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن المقاصة استدعاء الثنائي الدولي، الرواندي كيفين مالجيه والأثيوبي شميلس بيكلي للمشاركة مع منتخبات بلادهم في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 .

يعود المقاصة إلى التدريبات على أحد الملاعب الفرعية لاستاد الدفاع الجوى، بعد فترة الراحة التى حصل عليها لاعبو الفريق الفيومى عقب الخسارة من الزمالك فى ربع نهائى كأس مصر الأربعاء الماضى.

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وأكد عادل مصطفى المدرب العام للفريق الفيومي أن المقاصة يقوم بفترة إعداد قوية للموسم الجديد، حيث يسعى أبناء الفيوم لاستعادة مكانتهم بين الكبار في المربع الذهبي ببطولة الدوري العام.

وكان المقاصة قد ودع ربع نهائي كأس مصر عقب الخسارة من الزمالك بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء الماضى على ملعب برج العرب بالإسكندرية.