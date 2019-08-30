شكرا لقرائتكم المقاصة يعلن استدعاء نجميه لمنتخبى رواندا وإثيوبيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
يعود المقاصة إلى التدريبات على أحد الملاعب الفرعية لاستاد الدفاع الجوى، بعد فترة الراحة التى حصل عليها لاعبو الفريق الفيومى عقب الخسارة من الزمالك فى ربع نهائى كأس مصر الأربعاء الماضى.
وأكد عادل مصطفى المدرب العام للفريق الفيومي أن المقاصة يقوم بفترة إعداد قوية للموسم الجديد، حيث يسعى أبناء الفيوم لاستعادة مكانتهم بين الكبار في المربع الذهبي ببطولة الدوري العام.
وكان المقاصة قد ودع ربع نهائي كأس مصر عقب الخسارة من الزمالك بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء الماضى على ملعب برج العرب بالإسكندرية.
كانت هذه تفاصيل خبر المقاصة يعلن استدعاء نجميه لمنتخبى رواندا وإثيوبيا... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.