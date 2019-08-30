شكرا لقرائتكم طلائع الجيش يرفض الاستغناء عن أحمد سمير لإنبي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض الجهاز الفنى لنادى طلائع الجيش، بقيادة البرازيلى سيرجيو فارياس، فكرة الاستغناء عن خدمات لاعبه أحمد سمير الظهير الايسر للفريق، بعد تلقيه عرضاً من نادى إنبى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية .

ومن جانبه أخطر العميد أحمد فؤاد المهدى مدير الكرة بطلائع الجيش، عبد الناصر محمد، مدير الكرة بإنبى، بصعوبة التفريط فى سمير وحاجة الفريق لجهوده بالموسم الجديد

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وتعاقد طلائع الجيش فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وهم إبراهيم رخا، صانع ألعاب الرجاء المطروحى، وعمرو السيسى لاعب النجوم، ومهند لاشين وناصر منسى ثنائى بيراميدز، ومحمد رضا من بتروجت، ومحمود سامى من سموحة، والتونسى ماهر الحداد والفلسطينى ميشيل ميلاد طارق وحسام باولو من الداخلية، وإستعارة الثنائى أحمد علاء من الأهلى، وكريم ممدوح من الاتحاد السكندرى، وأحمد داوودا من الزمالك، فضلا عن تمديد إعارة أحمد كابوريا وإسلام سرى بالاضافة لتمديد تعاقد محمد رزق وعلى الفيل .

وقيد الطلائع فى قائمته الاولى 16 لاعب هم: " محمد بسام ومحمد شعبان ومصطفى محمود ومحمد ناصف وعاصم صلاح وخالد سطوحى وعلى أحمد مهاب وأبوالمجد بوشا وأحمد سمير وفرانك ستيفن وحسن يوسف ومحمد رزق وتالا نداى ومؤمن إبراهيم وعلى محمد أحمد وأحمد هانى حسينى "