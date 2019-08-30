شكرا لقرائتكم ماليندي يححد موعد لقاء المصري البورسعيدي بالكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة والربع عصراً بتوقيت زنجبار، الثالثة والربع بتوقيت القاهرة على ستاد عمان بزنجبار، وهو الملعب المغطى بالنجيل الصناعي، والذي سبق له استضافة مباراتي الدور التمهيدي الأول من البطولة ذاتها واللتين جمعتا ماليندي بنظيره مقديشيو سيتي، بطل الصومال والتي صعد على اثرهما ماليندي لملاقاة المصري بعد فوزه بمجموع المباراتين بهدف للاشئ.
كانت هذه تفاصيل خبر ماليندي يححد موعد لقاء المصري البورسعيدي بالكونفدرالية... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.