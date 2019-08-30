شكرا لقرائتكم تريزيجيه يؤازر عمرو زكي بعد حادث الساحل الشمالي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل آزر محمود حسن تريزيجيه، صانع ألعاب أستون فيلا الانجليزي، عمرو زكي، مهاجم الزمالك الأسبق، بعد تعرضه لحادث سيارة صباح اليوم الجمعة.

ونشر "تريزيجيه" صورة لعمرو زكي عبر حسابه على موقع انستجرام وعلق عليها: "ألف سلامه عليك يا بلدوزر مصر" .

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تريزيجيه

ونقلت أسرة عمرو زكى، مهاجم منتخب مصر والزمالك السابق، اللاعب لأحد المستشفيات القاهرة لمتابعة تطورات حالته الصحية بعد تعرضه لحادث مروع على طريق الساحل الشمالى وتهشمت سيارته بالكامل وتم نقله إلى المستشفى فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.