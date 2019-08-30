شكرا لقرائتكم الوحدة يعزز خط دفاعه بالإسباني بوتيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي الوحدة السعودي، يوم الجمعة، تعاقده مع المدافع الإسباني ألبيرتو توماس بوتيا، قادما من صفوف الهلال، وذلك للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

وشارك بوتيا "30 عاما" مع الهلال في الموسم الماضي، بعدما تعاقد مع الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية 2018.

ونشر الوحدة في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة اللاعب، معلقا عليها: رئيس مجلس الإدارة سلطان أزهر في معسكر الفرسان متعاقدا مع بوتيا لإكمال مسيرة تدعيم الفريق الوحداوي.

ويعد الوحدة النادي السابع في مسيرة اللاعب الإسباني الذي لعب في برشلونة وسبورتينغ خيخون وإشبيلية وإلتشي في إسبانيا، وانتقل بعدها إلى أولمبياكوس اليوناني، قبل أن يتعاقد مع الهلال الموسم الماضي.