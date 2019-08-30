شكرا لقرائتكم أهلي جدة يعلن تعاقده مع البرازيلي لوكاس ليما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن أهلي جدة، يوم الجمعة، تعاقده رسميا مع البرازيلي لوكاس ليما قادما من صفوف نانت الفرنسي، وذلك للانضمام إلى قائمة الفريق الأول لكرة القدم.

وخاض الظهير الأيسر "27 عاما" مع نانت الفرنسي 117 مباراة في مختلف المسابقات، والذي انتقل إليه في موسم 2016-2017، قادما من الدوري البرتغالي، بعدما لعب 35 مباراة مع فريق أروكا، علما بأنه خاض 4 تجارب في الدوري البرازيلي قبل انتقاله إلى أوروبا.

ورحب أهلي جدة بالصفقة الجديدة عن طريق نشر فيديو في حساب النادي الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أشار خلاله إلى أن الأهلي اختار المدرسة البرازيلية لأنه وجد نفسه بها، لاسيما وأن النادي أخذ اللعب الهجومي من البرازيليين، بالإضافة إلى أسلوب التشجيع، لافتا إلى أبرز اللاعبين الذين ارتدوا قميص الفريق في الفترة الماضية.