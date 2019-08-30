مسؤول بيشتكاش: الكشف الطبي يفصل النني عن الانضمام لنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:
قال علي نايبي المدير الرياضي في نادي بيشكتاش التركي إن إدارة ناديه توصلت لاتفاق مع نادي آرسنال من أجل ضم الدولي المصري محمد النني، مشددًا أنه في حال اجتاز اللاعب الكشف الطبي فسينضم رسميًا للفريق التركي.
وكانت تقارير صحفية قد كشفت صباح اليوم الجمعة عن اقتراب النني من الانضمام للنادي التركي وذلك على سبيل الإعارة.
وأضاف نايبي من خلال تصريحات لصحيفة تركيش فوتبول :"توصلنا لاتفاق مع نادي آرسنال بشأن انتقال محمد النني، سيخضع للكشف الطبي وفي حال عبور الكشف الطبي سيتم اضافته لقائمة الفريق."
وذكرت الصحيفة أن محمد النني من المفترض أن يصل الجمعة إلى تركيا من أجل الخضوع للكشف الطبي.
ويُعاني محمد النني من عدم المشاركة مع آرسنال في الموسم الماضي والموسم الجاري.
وقال إيمري المدير الفني للفريق الإنجليزي، إن النني بحاجة للخروج من النادي قبل نهاية سوق الانتقالات الشتوي للحصول على فرصة من أجل المشاركة.
يُذكر أن النني انتقل إلى آرسنال عام 2016 قادما من بازل السويسري مقابل 7 ملايين جنيه إسترليني، وخاض اللاعب المصري 89 مباراة بقميص الجانرز، وسجل هدفين وصنع 8 آخرين.
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