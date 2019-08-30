تقرير.. هل استحق فان دايك جائزة الأفضل في أوروبا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أثار تتويج الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول الإنجليزي، كأفضل لاعب في أوروبا للموسم الفائت 2018-19، جدلا واسعا بين جماهير كرة القدم بشأن مدى أحقيته بحصد تلك الجائزة المرموقة.

وفاز فان دايك بالجائزة المقدمة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" متفوقًا على الثنائي الأفضل في العالم، الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي.

وأصبح فان دايك أول مدافع يتوج بالجائزة منذ تأسيسها عام 2011، وسادس لاعب بعد كل من كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي والإسباني أندريس إنييستا والفرنسي فرانك ريبيري والكرواتي لوكا مودريتش.

صاحب الـ28 عامًا لعب دورا كبيرا مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا، وساهم في تتويج الريدز بلقب البطولة الأغلى والأهم على صعيد الأندية، بعد الفوز على توتنهام الإنجليزي (2-0) في نهائي مدريد بشهر يونيو.

كما أحرز العملاق الهولندي، الذي اختير كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي 2018-19، لقب السوبر الأوروبي مع ليفربول في أسطنبول أمام تشيلسي بركلات الترجيح (5-4) بعد نهاية المباراة بالتعادل (2-2).

وفي بريميرليج، شارك فان دايك في جميع مباريات ليفربول وعددها 38 مباراة، وساعد فريقه في الحفاظ على نظافة شباكه في 21 مباراة، مساهمًا في تحقيق الفوز للريدز في 30 لقاء، ولم يخسر سوى لقاء وحيد.

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وخاض فان دايك مع ليفربول وهولندا ما مجموعه 59 مباراة بالموسم الماضي في جميع المسابقات، ونجح في تسجيل تسعة أهداف وصناعة أربعة، وهو الأكثر مشاركة مع الريدز مقارنة بزملائه إذ لعب 5305 دقيقة.

ونجح اللاعب، الذي قاد منتخب هولندا ليكون وصيف بطل النسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية، في الاستحواذ على الكرة من المنافسين أثناء اللعب بنسبة تجاوزت الـ70% من المواجهات الثنائية.

ومن بين 293 مدافعًا في الدوريات الخمس الكبرى في الموسم الماضي 2018-19، يفرض فان دايك نفسه كأفضل مدافع، بعد فوزه في 245 مواجهة ثنائية مع منافسيه من أصل 321 بنسبة 76.3%.

فان دايك برز تأثيره مع ليفربول والمنتخب خلال الموسم الماضي حيث فرض سيطرته الدفاعية ليصبح بمثابة السد المنيع ضد هجمات المنافسين، لينال إشادة الجميع بعد المستويات المميزة التي ظهر عليها محليا وقاريا.

يُذكر أن ليفربول ضم فان دايك في يناير 2018 قادما من ساوثهامبتون، كثاني أغلى مدافع في تاريخ كرة القدم خلف هاري ماجواير المنتقل حديثا لمانشستر يونايتد، بعدما كلف خزائن الريدز 84.5 مليون يورو.