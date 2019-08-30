بالفيديو والصور.. كيف سخر رواد الإنترنت من قرعة دوري الأبطال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: سخر رواد الإنترنت من قرعة دوري أبطال أوروبا 2019-2020 التي أسفرت عن وقوع برشلونة الإسباني في مجموعة صعبة تضم معه بوروسيا دورتموند الألمان وإنتر ميلان الإيطالي وسلافيا براغ التشيكي. وفاز المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول بجائزة أفضل لاعب في أوروبا، متفوقا على الثنائي الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي. Advertisements وتنطلق مباريات دور المجموعات، في 17 سبتمبر المقبل، وتخوض الأندية 6 مواجهات حتى 11 ديسبر 2019، على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى دور الـ16 من المسابقة الأغلى في أوروبا.

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