قرعة الدوري الأوروبي.. صدام مصري منتظر.. ومجموعة سهلة ليونايتد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أسفرت قرعة الدوري الأوروبي (2019-2020) التي سُحبت ظهر اليوم الجمعة في مدينة موناكو الفرنسية عن مجموعة متوازنة لمانشستر يونايتد الإنجليزي.

وتواجد آرسنال الإنجليزي وصيف النسخة الماضية من المسابقة في المجموعة السادسة مع آينتراخت فرانكفورت الألماني، وجاء إشبيلية الإسباني صاحب الرقم القياسي في المجموعة الأولى مع أبويل القبرصي.

وجاء سبورتنج براجا الذي يلعب بين صفوفه الدولي المصري أحمد حسن كوكا في المجموعة الـ11 مع بشكتاش التركي، المنتظر أن ينضم إليه هذا الصيف المصري محمد النني، لاعب آرسنال الحالي.

ويتأهل صاحبا المركز الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور التالي (24 فريقا)، وينضم لهم الثمانية الأندية التي ستحتل المركز الثالث في مجموعات دوري الأبطال، ليكتمل عقد المتأهلين إلى دور الـ32.

ويُقام دور المجموعات للمسابقة التي يحمل لقبها تشيلسي الإنجليزي خلال الفترة من 19 سبتمبر المقبل حتى 12 ديسمبر 2019، فيما يحتضن ملعب "بي جي إي أرينا جدانسك" في بولندا النهائي يوم 27 مايو 2020.

وجاءت المجموعات كالتالي:

المجموعة الأولى: إشبيلية الإسباني - أبويل القبرصي - قره باج الأذربيجاني - دوديلانج اللوكسمبورجي.

المجموعة الثانية: دينامو كييف الأوكراني - كوبنهاجن الدنماركي - مالمو السويدي - لوجانو السويسري.

المجموعة الثالثة: بازل السويسري - كراسنودار الروسي - خيتافي الإسباني - طرابزون سبور التركي.

المجموعة الرابعة: سبورتنج لشبونة البرتغالي - أيندهوفن الهولندي - روزنبورج النرويجي - لاسك لينز النمساوي.

المجموعة الخامسة: لاتسيو الإيطالي - سلتيك الأسكتلندي - رين الفرنسي - كلوج الروماني.

المجموعة السادسة: آرسنال الإنجليزي - آينتراخت فرانكفورت الألماني - ستاندارد لييج البلجيكي - فيتوريا جيماريش البرتغالي.

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المجموعة السابعة: بورتو البرتغالي - يانج بويز السويسري - فينورد الهولندي - رينجرز الأسكتلندي.

المجموعة الثامنة: سسكا موسكو الروسي - لودوجوريتس البلغاري - إسبانيول الإسباني - فيرينكفاروسي المجري.

المجموعة التاسعة: فولفسبورج الألماني - جنت البلجيكي - سانت إيتيان الفرنسي - ألكسندريا الأوكراني.

المجموعة العاشرة: روما الإيطالي - بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني - إسطنبول باشاكشهر التركي - فولفسبرج النمساوي.

المجموعة الحادية عشرة: بشكتاش التركي - براجا البرتغالي - وولفرهامبتون الإنجليزي - سلوفان براتيسلافا السلوفاكي.

المجموعة الثانية عشرة: مانشستر يونايتد الإنجليزي - أستانا الكازاخستاني - بارتيزان الصربي - ألكمار الهولندي.

وتم تقسيم الأندية الـ48 إلى أربعة مستويات وفقا لإجمالي نقاطهم في السنوات الأخيرة، بحيث يتواجد في كل تصنيف 12 فريقًا، وسيتم توزيع الأندية على 12 مجموعة بتواجد أربعة فرق في كل منها.

وجاء تصنيف الأندية كالتالي:

التصنيف الأول: إشبيلية الإسباني، آرسنال الإنجليزي، بورتو البرتغالي، روما الإيطالي، مانشستر يونايتد الإنجليزي، دينامو كييف الأوكراني، بشكتاش التركي، بازل السويسري، سبورتنج لشبونة البرتغالي، سسكا موسكو الروسي، فولفسبورج الألماني، لاتسيو الإيطالي.

التصنيف الثاني: أيندهوفن الهولندي، كراسنودار الروسي، سلتيك الأسكتلندي، كوبنهاجن الدنماركي، براجا البرتغالي، جنت البلجيكي، بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، يانج بويز السويسري، أستانا الكازاخستاني، لودوجوريتس البلغاري، أبويل القبرصي، آينتراخت فرانكفورت الألماني.

التصنيف الثالث: سانت إيتيان الفرنسي، قره باج الأذربيجاني، فينورد الهولندي، خيتافي الإسباني، إسبانيول الإسباني، مالمو السويدي، بارتيزان الصربي، ستاندارد لييج البلجيكي، وولفرهامبتون الإنجليزي، رين الفرنسي، روزنبورج النرويجي، إسطنبول باشاكشهر التركي.

التصنيف الرابع: ألكمار الهولندي، فيتوريا جيماريش البرتغالي، طرابزون سبور التركي، ألكسندريا الأوكراني، دوديلانج اللوكسمبورجي، لاسك لينز النمساوي، فولفسبرج النمساوي، سلوفان براتيسلافا السلوفاكي، لوجانو السويسري، رينجرز الأسكتلندي، كلوج الروماني، فيرينكفاروسي المجري.