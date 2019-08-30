23 لاعبا في قائمة إسبانيا لتصفيات اليورو

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

أعلن روبرت مورينو المدير الفني للمنتخب الإسباني اليوم الجمعة قائمة الفريق، وهي الأولى منذ توليه المنصب خلفا للويس إنريكي، وذلك استعدادا للمباراتين المقررتين أمام رومانيا وجزر فاروه ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).

واستدعى مورينو بابلو سارابيا، الذي قدم مستويات جيدة مع أشبيلية في الموسم الماضي ولم يشارك ضمن صفوف المنتخب حتى الآن، كما استدعى وجها جديدا آخر، هو أوناي نونيز مدافع أتلتيك بيلباو.

وكان لويس إنريكي رحل عن منصب المدير الفني للمنتخب الإسباني في يونيو الماضي لأسباب خاصة.

وشهدت قائمة مورينو غياب ياجو اسباس وسانتي كازورلا، علما بأنهما كانا متواجدين ضمن القائمة السابقة للمنتخب.

ويلتقي المنتخب الإسباني نظيره الروماني في بوخارست في الخامس من سبتمبر المقبل قبل أن يستضيف منتخب جزر فاروه في الثامن من الشهر نفسه بمدينة خيخون.

ويتصدر المنتخب الإسباني المجموعة السادسة في التصفيات برصيد 12 نقطة حصدها بالفوز في جميع المباريات التي خاضها حتى الآن بالمجموعة.

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وضمت القائمة كلا من:

في حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا وديفيد دي خيا وباو لوبيز.

وفي الدفاع: داني كارفاخال وسيرخيو راموس وجوردي ألبا وماريو هيرموسو وخوسيه لويس جايا وأوناي نونيز ودييجو لورينتي.

وفي خط الوسط: خيسوس نافاس وسيرخيو بوسكيتس وداني باريخو ورودريجو هيرنانديز وتياجو ألكانتارا وساؤول وفابيان وسوزو وداني سيبايوس.

وفي الهجوم: رودريجو مورينو وبابلو سارابيا وباكو ألكاسير وميكيل أويارزابال.