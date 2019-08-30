الزمالك يتقدم على نيويورك سيتي في الشوط الأول بالسوبر جلوب

انتهى الشوط الأول بتقدم نادي الزمالك على نظيره نيويورك سيتي الأمريكي بنتيجة 19-15، ضمن مباريات تحديد المراكز من الخامس للعاشر لمباريات السوبر جلوب المقامة في السعودية.
وشهد الشوط الأول من اللقاء تألق الكوماندز في فترات اللقاء الأولى، إلا أن باسم السبكي المدير الفني لنادي الزمالك قرر إراحة اللاعبين الأساسين فياللقاء ليقلص فريق نيويورك النتيجة قليلاً.
ومن المقرر أن يواجه نادي الزمالك نظيره الدحيل القطري غداً السبت في في الحادية عشر والربع ظهراً، في آخر مباريات الكوماندوز في كأس العالم للأندية لكرة اليد.
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