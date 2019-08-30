وزير الرياضة يسلم ميداليات الذهب لرجب عبد الله

سلم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ميداليات وزن ١٠٢ كجم في رفع الأثقال بصالة النهضة في الرباط. ومنح الوزير الميداليات الذهبية الثلاثة لرجب عبد الله الرباع المصري في وزن ١٠٢ كجم. ونجح الرباع في تحقيق ٣ ميداليات ذهبية في وزن ١٠٢ كجم ليضيف ٣ ذهبيات جديدة لبعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب.

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