رسميًا: أهلى جدة يتعاقد مع لاعب نانت الفرنسى

نجحت إدارة نادى أهلى جدة فى التعاقد مع البرازيلى لوكاس ليما ظهير أيسر فريق نانت الفرنسى لانضمام للفريق السعودى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية .
ونشر نادى أهلى جدة عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" فيديو لليما دون الكشف عن مدة التعاقد مع اللاعب، قائلا: "مرحبًا لوكس ليما".
ووفقًا لتقارير سعودية فى الأيام الماضية فأن إدارة نادى الأهلى تعاقدت مع ليما مقابل 6.5 مليون يورو لمدة ثلاث مواسم .
ولعب ليما صاحب ال 29 فى أكثر من نادى أبرزهم إنترناسيونالي الفرنسي ، ناتال البرازيلي وأروكا البرتغالى.
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