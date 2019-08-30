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شاهد مباراة منتخب الطائرة لتحت 19 عامًا أمام الأرجنتين لتحديد المركز الثالث ببطولة العالم

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 تقدم بوابة الوفد بث مباشر لمباراة  منتخب مصر الوطني للكرة الطائرة للشباب تحت ١٩ سنة، أمام نظيره الأرجنتيني في الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة، لتحديد المركز الثالث ببطولة العالم والمقامة في تونس خلال الفترة من 18 إلى 30 أغسطس الجاري بمشاركة 20 منتخبنا.

 خسر منتخب مصر أمام نظيره الإيطالي في نصف النهائي أمس بثلاثية نظيفة في حين خسر الأرجنتين أمام روسيا بنفس النتيجة. حيث يلتقي منتخبا إيطاليا وروسيا في المباراة النهائية الساعة الثامنة مساء.

 يرأس بعثة منتخب مصر جابر عبدالعاطي، ويقود الفريق فنيًّا حسن الحصري

يعاونه ناصر علي مدرب والمحلل التقني مصطفى صالح، والمدير الإداري ناصر حمدي، والدكتور مصطفى يسري طبيا للفريق. إلى جانب 12 لاعبا وهم: محمد علوان وعمر درغام وأحمد عبدالعظيم ومروان النجار وعبدالرحمن الحسيني وأنس محمد وكريم إبراهيم وإياد محمد ومحمد العرابي ويوسف نصير ويوسف جعفر وإبراهيم رسلان .

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أو متابعة المباراة أضغط على الرابط التالي:

http://www.dregy.net/2019/08/u19_29.html?m=1

 

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