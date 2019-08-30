رجب عبدالله يضيف ذهبيتي الكلين والمجموع لوزن ١٠٢ كجم

أضاف الرباع رجب عبدالله ميداليتين ذهبيتين جديدتين لرصيد البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية المقامة حاليًّا في المغرب. وسبق للرباع المصري أن حصد ذهبية الخطف في وزن ١٠٢ كجم بعدما رفع ثقلا وزنه ١٧٠ كجم متفوقًا على جميع الرباعين. في وزن ١٠٢ كجم بعدما رفع ثقلا وزنه ١٧٠ كجم متفوقًا على جميع الرباعين. وأضاف الرباع ذهبيتي الكلين والمجموع في ذات الوزن بعدما رفع ثقلا في الكلين وزنه ٢٠٥ كجم، وفي المجموع ٣٧٥ كجم. في ذات الوزن بعدما رفع ثقلا في الكلين وزنه ٢٠٥ كجم، وفي المجموع ٣٧٥ كجم. وما يزال أمام منتخب رفع الأثقال الفرصة لإضافة ميداليات جديدة خلال منافسات اليوم، الذي يعد الأخير في رفع الأثقال.

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