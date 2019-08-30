المنيا يواجه "اتحاد الشرطة" عصر غدٍ السبت في ختام مبارياته الودية بمعسكر القاهرة

يواجه فريق نادي المنيا لكرة القدم، عصر يوم غدٍ السبت، فريق اتحاد الشرطة، في آخر ودياته وختام معسكره التدريبي بالقاهرة.

حيث وضع سمير كمونة، المدير الفني للمنيا، تشكيلًا لمواجهة فريق اتحاد الشرطة، يضم كلًا

من، محمد حسانين (حارس مرمى) محمد آدم - أحمد رجب - مصطفى الشوبكشي - سايكو - مصطفى كازلوف - كاستيلا - بدوي عاشور -أحمد عصام- شعبان عبدالحميد - عمرو فيرون.

يذكر أن فريق المنيا قد خاض ثلاثة وديات خلال المعسكر، بدأها بمباراة أمام طلائع الجيش، وخسر بهدف مقابل لا شيء، بعد أن قدم مباراة قوية، وتعادل سلبيًّا مع الشرقية للدخان، وفاز أمس الجمعة على فريق كوكاكولا بهدف نظيف.