شاهد.. مباراة الزمالك ونيويورك سيتي في بطولة العالم لليد

حرصاً من بوابة الوفد علي تقديم خدمة مميزة لمتابعيها، نقدم لكم البث المباشر لمباراة الزمالك ونيويورك سيتي الأمريكي ضمن منافسات المجموعة الثانية ببطولة كأس العالم للأندية والمقامة بالسعودية . تنطلق المباراة في الثالثة والنصف عصر اليوم علي صالة الهيئة العامة للرياضة بالدمام، وينقل اللقاء عبر قناتي عصر اليوم علي صالة الهيئة العامة للرياضة بالدمام، وينقل اللقاء عبر قناتي السعودية الرياضية وأبوظبي الرياضية . يسعى الزمالك لتحقيق الفوز في لقاء اليوم قبل Advertisements مواجهة الدحيل القطري لتصدر المجموعة واللعب علي الفوز بأحد المركزين الخامس والسادس. مواجهة الدحيل القطري لتصدر المجموعة واللعب علي الفوز بأحد المركزين الخامس والسادس. وكان الزمالك قد ظهر بشكل مميز في المباراة الأولي رغم الخسارة أمام كييل الألماني الذي تأهل للمباراة النهائية أمس الخميس بعد فوزه علي فارادار المقدوني بطل أوروبا . شاهد المباراة من هنا

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