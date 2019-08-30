قائمة الشرف .. أبطال مصر المتوجين بالميدالية في الألعاب الأفريقية

نجحت البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية رقم 12 التي تختتم غدًا بالمغرب في تحطيم الرقم القياسي لعدد الميداليات المسجلة تاريخيًّا في الدورة، حتى كتابة هذه السطور أمس قبل وصول نتائج العديد من المسابقات في اليوم الأخير، والتي ستضمن لمصر كسر الرقم القياسي السابق التي تحقق في دورة الألعاب التي أقيمت في الكونغو 2015 والذي تحقق ب 217 ميدالية متنوعة.

حققت بعثة مصر حتى كتابة هذه السطور 229 ميدالية بينهم 79 ذهبية و87 فضية و59 برونزية.

وحقق ميداليات الذهبية لمصر كلا من رمضان درويش وعلي حازم ومحمد عبدالرحمن وعلي حازم في الجودو، وأحمد أكرم ذهبيتين وهانيا مورو أربع ذهبيات ونور الجندي ومروان القماش وعلي خلف الله ومحمد سامي وفريدة عثمان ذهبيتين وعبد الرحمن العربي وذهبية 200 متر متنوع في السباحة وذهبية الكرة الطائرة الشاطئية سيدات والذي مثل المنتخب فيه كلا من فريدة العسقلاني ودعاء الغباشي، وهدايا ملاك وميسون طلبة في التايكوندو ، وذهبية الزوجي المختلط 1000 متر للتجديف،

وذهبية تنس الطاولة رجال وذهبية تنس الطاولة سيدات وتنس الطاولة مختلط عمر عصر ودينا مشرف، وبسملة السلاموني في الثلاثي "الترايثلون" .الشطرنج مختلط وأحمد عدلي فردي رجال شطرنج وشوق وفا ذهبيتين فردي سيدات شطرنج وباسم سمير، وأحمد شهاب في ألعاب القوى، وأحمد قمر وماجي عشماوي والزوجي المختلط أحمد قمر وأميرة بهاء أبوشقة في الرماية، وأحمد سعد ثلاث ذهبيات رانيا محمود ثلاث ذهبيات ومحمد إيهاب ثلاث ذهبيات وكريم كحلة ثلاث ذهبيات في رفع الأثقال، وياسمين حمدي ومالك سلامة في الكاراتيه، وفرح أحمد ذهبيتين وعلي أبو القاسم نانسي طمان جمباز وفريق الجمباز العام سيدات، وعلاء أبو القاسم وندى حافظ في السلاح، وهيثم محمود ومحمد إبراهيم السيد وعبداللطيف أحمد في المصارعة، وتوج زوجي التنس المكون من ميار شريف ورنا شريف, والرباعة الأولمبية سارة سمير ثلاث ميداليات ذهبية في منافسات الخطف لوزن 76 كجم والكلين والمجموع لوزن ٧٦ كجم، حيث رفعت ثقلا في الكلين وزنه 133 كجم، وفي المجموع 238 كجم ، وتوج منتخب زوجي السيدات الذي يضم هادية حسني السعيد وضحى هاني بذهبية الزوجي في الريشة الطائرة.وحقق منتخب السلاح السابر الميدالية الذهبية لمنافسات الرجال ولعب للمنتخب محمد عبدالعال ومحمد سامر ومدحت معتز ومازن العرب، وحقق منتخب سيدات سلاح الشيش الميدالية الذهبية ولعب للمنتخب شهد أحمد ويارا الشرقاوي ونهى هاني ونورا محمد، وفاز منتخب السلاح للسيدات المكون من ناردين إيهاب ورودينا جعفر وآية مهدي وسارة نونو، بذهبية الفرق لسيف المبارزة، وتوج عبدالرحمن عرابي بذهبية الملاكمة لوزن 81 كجم، وتوج يسري حافظ بذهبية الملاكمة وزن 91 كيلو، ونجحت فرح أحمد لاعبة منتخب الجمباز في الفوز بذهبية الفردي على الأجهزة لجهاز عارضة التوازن، ونجح مصطفى الجمل لاعب منتخب ألعاب القوى في تحقيق الميدالية الذهبية في رمي المطرقة بعدما حقق ٧٢.٥٠ متر ليحقق المركز الأول.ونجحت بطلة مصر دينا مشرف في التتويج بذهبيتها الثالثة في الدورة بتنس الطاولة، وحققت ماندي محمد لاعبة منتخب الجمباز ذهبية الجمباز الفني، وتوج الرباعي محمد عبدالعليم بثلاث ذهبيات في منافسات وزن ٩٦ كجم في الخطف والكلين والمجموع، وحقق كريم أيمن ذهبية الجمباز على جهاز العقلة.