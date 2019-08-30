أستقرت الحالة الصحية لعمرو ذكي، نجم المنتخب الوطني والزمالك السابق، بعد تعرضه لحادث مروع على طريق الساحل الشمالي، وسيخضع للعلاج. الساحل الشمالي، وسيخضع للعلاج. تسبب الحادث في تحطم سيارة عمرو زكي تماما، حيث نقل اللاعب إلى المستشفى لتلقي الرعاية. تماما، حيث نقل اللاعب إلى المستشفى لتلقي الرعاية. وحرص الكثير من نجوم الكرة لزيارة النجم المنتخب الوطني، من أجل الاطمئنان على حالته الصحية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استقرار الحالة الصحية لعمرو ذكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.