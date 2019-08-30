رياضة | النصر يسابق الزمن لانهاء صفقة كايو قبل غلق باب الميركاتو الصيفي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النصر يسابق الزمن لانهاء صفقة كايو قبل غلق باب الميركاتو الصيفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إلى محاولات إدارة نادي النصر للتعاقد مع نجم بنفيكا البرتغالي من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، قبل غلق باب الميركاتو الصيفي، مساء غدٍ السبت.

وكشفت التقارير أن إدارة نادي النصر، تسعى لانهاء التعاقد سريعا مع النجم البرازيلي كايو لوكاس، لاعب بنفيكا سواء بالشراء النهائي أو على سبيل الإعارة.

وأضافت التقارير النصر يحاول تفعيل صفقة كايو بشكل عاجل بعد فشلهم في ضم النجم الجزائري يوسف البلايلي، جناح الترجي التونسي، والذي أنهى إجراءات تعاقده أمس مع إدارة النادي الأهلي، بعقد يمتد لعام 2022.

واكتفى النصر خلال الأيام الماضية بالتعاقد مع عبدالفتاح آدم، هداف التعاون، ، مهاجم نجران،

لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي.

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وكشفت تقارير صحفية أن إدارة النصر، غير مقتنعة بالنجم النيجيري أحمد موسى، جناح الفريق الأول، وتسعى لتعويضه بمحترف آخر في مركز الجناح الأيسر.

وكان لوكاس قد انتقال الى صفوف بنفيكا في الميركاتو الشتوي الماضي بعد أن أنهى مسيرته الاحترافية في الدوري الإماراتي في صفوف العين لمدة 5 سنوات حتى عام 2024.

ويحصل كايو على راتب سنوي يبلغ 2 مليون يورو، مع زيادة سنوية في الراتب تبلغ 100 ألف يورو.

ولم يعتمد نادي كايو علي اللاعب بشكل أساسي في أي مباراة مع الفريق البرتغالي، على الرغم من تألقه مع العين، ومساهمته في تتويجه الموسم الماضي، بدوري الخليج العربي وكأس رئيس الإمارات.

كما تألق كايو مع العين في كأس العالم للأندية في أبوظبي، وحصل على جائزة ثاني أفضل لاعبي البطولة، وساهم في وصول العين إلى المباراة النهائية، والتتويج بالميدالية الفضية.