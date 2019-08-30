رياضة | تعرف علي موعد وملعب المباراة النهائية في الدوري الأوروبي ٢٠١٩-٢٠٢٠

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف علي موعد وملعب المباراة النهائية في الدوري الأوروبي ٢٠١٩-٢٠٢٠ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقيمت قرعة دور المجموعات في بطولة الدوري الأوروبي ظهر الجمعة في مدينة موناكو؛ حيث تم تقسيم الفرق ال٤٨ إلي ١٢ محموعة؛ كل مجموعة ٤ فرق ويتأهل من كل مجموعة أصحاب المركز الاول والثاني إلي الدور الثاني وينضم لهم الفرق أصحاب المركز الثالث في دور للمجموعات من يطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المتوقع بأن تقام المباراة النهائية في بطولة الدوري الأوروبي على أرضية ملعب إنيرغا غدانسك في غدانسك ببولندا في 27 مايو 2020.

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وبالحديث عن ملعب المباراة؛ هو ملعب فريق غدانسك في بولندا؛ ويسع الملعب لنخو ٤٥ ألف مشجع وليصبح ثالث أكبر ملعب في بولندا خلف ملاعب الملعب الوطني وملعب سيليزيا.

ملعب إنيرغا غدانسك كان من الملاعب التي استضافت بطولة كأس أمم أوروبا ٢٠١٢ وقد تم افتتاح الملعب في عام ٢٠١١ ويضم الملعب مجموعة كبيرة من الخدمات التي تجعله واحد من أفضل الملاعب في القارة العجوز.

وكانت قرعة الدوري الأوروبي التي أقيمت اليوم في مدينة موناكو قد أسفرت عن مواجهات قوية في دور المجموعات؛ ومن المتوقع بأن تبدأ مباريات هذا الدور خلال منتصف شهر سبتمبر المقبل؛ وستكون نهاية دور المجموعات في منتصف ديسمبر المقبل